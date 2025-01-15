Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz batılıların baktığı zaviyeden bakamayız. Bir an önce kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak kardeşlik ve komşuluk vazifemizdir"

- "Siyaset akılla yapılır, ülke çıkarlarını merkeze alarak yapılır. Siyasetçisi, yazarı, bürokratı, gazetecisiyle herkesin görevi Suriye'deki istikrar için yürütülen çalışmalara katkı sunmaktır"

-"Suriye doğal kaynaklarını işgal eden YPG silah bırakmazsa yaklaşan akıbetten kurtulamayacaktır. Kürt kardeşlerimizin tüm meselelerinin destekçisi, takipçisi ve onların güveninin teminatıyız"

-"DEAŞ gibi proje ürünü bahanelere gelince ikna edici yanı kalmamıştır. Bu meseleyi çözecek en büyük güç Türkiye'dir"

-"Herkes bölgeden elini çeksin, biz Suriyeli kardeşlerimiz ile DEAŞ'ın de YPG'nin de başını ezeriz. Biz bu kuvvete sahibiz"

-"Suriye devriminin üzerinden 40 gün geçti ama ana muhalefet partisi tutarlı tek bir cümle dahi kuramadı. Ana muhalefetten dış politikamız anlamlı destek beklemek beyhude bir uğraş. Ne dersek diyelim hepsi boşuna"

-"Mavi vatandan Libya'ya, Rusya Ukrayna Savaşı'na, Suriye devrimine kadar her konuda çuvalladılar. Dış politika gibi bilgi, birikim, vizyon gerektiren bir alan CHP'nin çapını aşıyor"

-"Ülkemizdeki muhalefetin seviyesine son günlerde bir kez daha tanık olduk. Lafa gelince Sayın Özer Gazi Mustafa Kemal'in koltuğunda oturuyorum diyor ne ciddiye ne ağır başlılık var"

-"Koltuğunu korumak için atraksiyon yapması lazım ama onu doğru düzgün yapamıyor. Bu son çıkışlarını biz de beklemiyorduk, biz de bu orijinal fikir karşısında dumura uğradık"

-"CHP'nin siyaset üretme kabiliyetini böylece gördük. Bu dahiyane fikir için başta Özel olmak üzere CHP yönetimini tebrik ediyorum"

-"Kart oyununun CHP'nin karakterine daha uygun olduğu kanaatindeyim. Öncekiler kelebek ömürlü olmuştu ama bunu biraz daha devam ettirebilirler"

-"Daha bunun puzzle'ı var, poker var iskambili var. Önlerinde kartlarla yapabilecekleri çok alternatif var"

-"40 yılı geride bırakan terör meselesi bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan bir dizi gelişmeye şahitlik ettik"

-"Şehit yakınlarımızın, gazilerimize asla hayal getirmeyecek şuurla hareket ediyoruz"

-"Terörün 40 yıldır yüreklerde açtığı yaraları hep beraber saralım istiyoruz. Kazanan emperyalistler değil, ayrım yapmadan biz olalım diyoruz"

-"Amacımız terör bariyerlerini kaldırarak kardeşlik hukukunu yükseltmektir. Heyetin yaptığı temasların iyi geçtiği, birkaç parti dışında herkesin terörsüz Türkiye'ye destek verdiğini görüyoruz"

-"Diğer aktörlerin de sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söylemesi tarafımızca memnuniyet verilmiştir. Terör örgütü gereken adımlar atarsa kazanan tüm Türkiye olacaktır"

-"Eğer örgüt bu çağrıya kulak tıkarsa o zaman biz terörsüz Türkiye hedefimizi başka yöntemlerle gerçekleştiririz. Bunca yıldır örgütü destekleyen güçler artık kendi canlarının derdine düşmüşlerdir. Hiçbir gücün eskisi gibi etkin destek veremediğini görüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.