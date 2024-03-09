Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz. Birileri gibi yalan yanlış ifadelerle siyaset cambazlığı peşinde koşmuyoruz"

" Şanlıurfa'ya son 21 yılda 330 milyar lira tutarında yatırım yaptık"

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şanlıurfa mitinginde vatandaşlara seslendi.

Partisinin Şanlıurfa mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP belediyelerine tepki göstererek, "Bir sürü vaatte bulundular, meydanlarda bir sürü söz verdiler ama sonuçta hiçbirini yapmadılar. Hatta pek çok alanda şehirlerimizi çok daha gerilere götürdüler" dedi.