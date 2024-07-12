Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na şikayet ettiklerini açıkladı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz İsrail'i Lahey adalet divanına da Güney Afrika ile birlikte şikayet ettik. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'mız başta olmak üzere bu çalışmayı takip ediyorlar, diğer ülkelerinde şikayetçi olmalarını biz kendilerinden talep ediyoruz. Bu çalışmalarımız da sürecek, zira İsrail'in anladığı dili kullanmamız lazım" dedi. - WASHINGTON