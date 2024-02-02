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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin yüzyıl şehirlerinden biri olan Bursa'nın önemine vurgu yaparak, rakiplerle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini belirtti. Ayrıca, ülkemizin önemli münevverlerinden Alev Alatlı'nın vefatıyla ilgili derin üzüntüsünü dile getirdi ve CHP'de herkesin köşe kapma peşinde olduğunu ifade etti.

02.02.2024 17:05
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-" Bursa, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin en başlarında yer alıyor"

-"Vefatını yola çıkarken derin bir üzüntüyle öğrendiğimiz Alev Alatlı Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerinden olan Alev Alatlı, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir"

-"CHP'de herkes bir köşe kapma peşinde"

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat noktasında yarışmak istiyoruz - Son Dakika
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