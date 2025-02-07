Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor"
"Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz"
"Hep birlikte 2028'e yürüyoruz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor' - Son Dakika
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