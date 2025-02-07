Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim 23 yılda yapamadığımızı onlar 5 yılda yapmışlar. Ekrem efendi bunları ispat et bak bakalım Erdoğan ne yapıyor"

"Görevimiz ne olursa olsun hepimiz kökü mazide gözü atide olan kutlu davanın neferleriyiz"

"Hep birlikte 2028'e yürüyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.