Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen siz değil miydiniz?" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim Filistin hassasiyetimizi sorgulamak sizin ne haddinize. Daha düne kadar topraklarını savunan Gazzelilere terörist diyen... - Son Dakika
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