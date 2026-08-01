Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye’yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken; onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye’yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken; onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken; onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor" dedi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bizim gündemimizle muhalefetin gündemi arasında dağlar kadar fark var. Biz, etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye’yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken; onlar kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor' dedi. - Son Dakika