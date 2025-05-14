Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün feshi ve silahları bırakma kararını açıklaması ile Türkiye Yüzyılı'nda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız"

"14 Mayıs tarihi gerçek manada yapılan ilk seçimle ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür"

" Türkiye Cumhuriyeti, kendi vatandaşlarının iradesi ile sorunlarını çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu dosta düşmana göstermiştir

"Biz yolumuza döşenen mayınları temizlemekle çok vakit kaybettik"

" Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık, bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik"

"Terörün, silahın, şiddetin devri artık kapanmıştır"

ANKARA Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu