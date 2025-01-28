Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic\'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi.
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