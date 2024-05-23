Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei, Somali ve İspanya Büyükelçilerini Kabul Etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei, Somali, İspanya büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin Erdoğan'a güven mektuplarını takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçileri tek tek kabul etti. - ANKARA