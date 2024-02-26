Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak" - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, 'Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik. İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız' dedi.

26.02.2024 15:08
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Bizim siyasette tek bir ilkemiz var o da millete hizmetkarlıktır. Atalarımızın hayalini kurduğu vizyon projelerini tek tek hayata geçirdik"

"İstanbul 5 yıldır yeniden çöp, çamur, çukur oldu. 31 Mart'ta milletimize yeniden hizmet etmek için hazırız"

İSTANBUL- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kaynak: İHA

Ulaşım, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hat 30 yıllık süreçte 785 milyon euroluk tasarruf sağlayacak" - Son Dakika
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