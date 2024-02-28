Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz saldırılara sandıklarda en güzel dersi verdi

Politika

Kütahya'da düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu millet tarihine, kültürüne, inancına saldırarak, sırtını terör örgütlerine dayayanlara en güzel dersi sandıklarda verdi" dedi.

Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik Fabrikası açılışı öncesi düzenlenen mitingde şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'da 31 Mart seçimleri için adaylarımızı Cumhur İttifakı olarak ortak göstermedik. Eser ve hizmet siyasetinde yarışmak için ayrı adaylarla seçime girdik. Hayırda yarış olarak gördüğümüz bu centilmence rekabetin şehrimiz için en güzel şekilde neticelenmesini diliyorum. Hangi partiye mensup olursa olsun bu ülkenin her bireyinin, her Kütahyalı vatandaşımın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var. Seçimler gelir geçer ama muhabbet baki kalır. Gök kubbedeki bir hoş ada misali hep devam eder. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi dirliğimizi kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ülkemizin güvenliğine istikrarına kazanımlarına hedeflerine göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bu millet tarihine, kültürüne, inancına saldırarak, sırtını terör örgütlerine dayayanlara onlara en güzel dersi sandıklarda verdi. Şimdi beraber yol yürüyerek hükümette ve belediyede iktidar hülyalarına kapılanları rüyalarından uyandırmaya var mıyız? Bunu yapacağınıza ben inanıyorum." - KÜTAHYA