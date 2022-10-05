Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı

05.10.2022 21:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ittifak ortağı Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. 1 saat boyunca devam eden sürpriz görüşmede 4 önemli konu başlığı alındı. Yeni anayasa konusu görüşmenin ana gündem maddesi olurken, iki lider yaklaşan seçimler, ekonomi ve dış politika konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşen sürpriz gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışına cevap vermesinden hemen sonra gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.

1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin, 1 saat süren görüşmesinde, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte görüşmede ele alınan 4 konu başlığı:

YENİ ANAYASA KONUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu CHP girişimini anayasal düzleme çıkarma teklifinde bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Bu kapsamda görüşmede, yeni Anayasa çağrısı konusu tüm yönleri ile ele alındı.

YAKLAŞAN SEÇİMLER

Anayasa dışında yaklaşan seçim de gündemdeydi. İki lider, yürürlüğe giren yeni seçim yasası kapsamında ittifakın seçim gündemine ilişkin atacağı adımları elealdı.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA

Diğer yandan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, bu kapsamda atılacak adımlar, dış politikadaki gelişmeler ve bu alanda uygulanacak stratejiler de masaya yatırıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2) Erdoğan, Bahçeli ile görüştü (2)

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:22 OPEC+'dan 2 milyon varillik üretim kesintisi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 21:46:41. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement