Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Ankara'da bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin evinde gerçekleşen sürpriz gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence çıkışına cevap vermesinden hemen sonra gerçekleşmesi bakımından dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin, 1 saat süren görüşmesinde, iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulundu. İşte görüşmede ele alınan 4 konu başlığı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında söz konusu CHP girişimini anayasal düzleme çıkarma teklifinde bulunmuş ve çağrı yapmıştı. Bu kapsamda görüşmede, yeni Anayasa çağrısı konusu tüm yönleri ile ele alındı.
Anayasa dışında yaklaşan seçim de gündemdeydi. İki lider, yürürlüğe giren yeni seçim yasası kapsamında ittifakın seçim gündemine ilişkin atacağı adımları elealdı.
Diğer yandan son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler, bu kapsamda atılacak adımlar, dış politikadaki gelişmeler ve bu alanda uygulanacak stratejiler de masaya yatırıldı.
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