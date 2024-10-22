Politika

Narin cinayetinde sanıklar için istenen cezalar belli oldu

Görenler inanamadı, bu fotoğraf çok konuşulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bürokratik kariyerinde SSK'yı batırmak dışında hiçbir başarısı olmayan bir çapsızın sosyal medyadan savurduğu hakaretleri buradan aynen kendisine iade ediyorum"

"Tüm kardeşlerimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını temin ediyoruz"

"Bir avuç haysiyetsiz sebebiyle doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, teknikeri, asistanı hocasıyla yaklaşık 1.5 milyon insanımızın çalıştığı sağlık ordumuzu kimse töhmet altında bırakamaz"

"Ortada para hırsı ile 12 evladımızın canına kast eden insanlık müsvettesi bir çete vardır. Devletimiz harekete geçmiş, gereken her türlü adımı atmıştır"

"Cumhurbaşkanı olarak ben de konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğim. Görüşmede kendilerine gerekli talimatları çok net bir biçimde verdim"

"BRICS ile iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.