Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e iadeiziyarette bulunuyor

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e CHP Genel Merkezinde iadeiziyarette bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Başkanı Özel karşıladı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş eşlik ederken, Özel'in yanında ise CHP İstanbul Milletvekili ve eski büyükelçi Namık Tan hazır bulundu.

CHP Genel Merkezine, Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun bulunduğu Türk bayrağı çekildi. - ANKARA