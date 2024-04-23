Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini belirtti. Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorusu üzerine görüşme talebini kabul ettiğini ifade etti.

23.04.2024 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gelecek hafta bir araya geleceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de tören salonunda düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş eşliğinde tören salonuna gelen Erdoğan, davetlilerle sohbet etti. "Çocuklarla 23 Nisan'ı kutladık. Sonra İstanbul seferi yaptık döndük ve buradayız" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının CHP Genel Başkanı Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorusu üzerine, "İnşallah önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:25 Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı Ankaragücü ile Beşiktaş, golsüz berabere kaldı
21:50 Türkiye’ye hala temsilci atamayan X’e yeni cezalar yolda Sırada bant daraltma kısıtlaması var Türkiye'ye hala temsilci atamayan X'e yeni cezalar yolda! Sırada bant daraltma kısıtlaması var
21:18 İsmailağa Cemaati’nin yeni lideri belli oldu İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri belli oldu
20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:35 Serdar Topraktepe açıkladı Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?
23:11 Polis kulübü bastı 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
21:38 UEFA’dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar UEFA'dan EURO 2024 öncesi devrim niteliğinde karar
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:41 İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim’de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama İçişleri Bakanı Yerlikaya: Taksim'de 1 Mayıs kutlanmaması yasaklama değil kısıtlama
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 00:33:47. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement