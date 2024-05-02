AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü hakkında açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i kabulü hakkında açıklama yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya yaptığı açıklamada, ziyaretin olumlu bir havada geçtiğini ve Cumhurbaşkanının diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtti. İadeiziyaretin ise uygun bir zamanda gerçekleştirileceği ifade edildi.

02.05.2024 20:36
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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