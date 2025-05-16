Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakın bir zamanda Türkiye'yi 40 yıldır sırtında taşıdığı sıkıntıdan kurtaracağız"

"Terör örgütü kendini feshettiğini silahları da bırakacağını açıklayınca içerde bazıları bundan rahatsız oldu"

"Terör örgütüne tek bir eleştirel cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı"

"Ekranlarda yüzlerini düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız, sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığını yapanları mı ararsınız, neredeyse terör örgütüne gidip yapmayın bırakmayın diye yalvaracaklar"

"Boğazda viskilerini yudumlayıp kendilerince devrimcilik oynarken terörden kazandılar, güçlendiler, kendilerine iktidar ve ikbal devşirdiler"

"Türküyle Kürdüyle Arabıyla Çerkeziyle Alevisiyle Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklayalım"

"Bunu başardığımızda Türkiye'de yepyeni bir dönem başlayacak"

"Gençlerin eline kalem, kitap, bilgisayar yerine molotof verenler, balta verenler, silah verenler inşallah kaybedecekler"

"Biz dünyada parmakla gösterilen seviyelere geldik"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda konuştu.