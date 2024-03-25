Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorum\'da konuştu: Ramazan Bayramı ikramiyesi hesaplara gelecek hafta yatıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart İdareler Seçimleri öncesinde Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Çorum il merkezindeki Kadeş Barış Meydanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Bizim sadece şu son 10 yılda yaşadıklarımızı bir başka ülke yaşasa, bırakın bizim gibi istikrarını, barışını, büyümesini sürdürmeyi; yerle yeksan olmaktan kendini kurtaramazdı. Avrupa'sı ve Amerika'sı dahil hiç kimse, bu kadar kısa sürede bu derece zorlu mücadeleleri başarıyla veremezdi. Ama biz tüm sıkıntıları göğüsledik, tüm badireleri atlattık, projelerimizi hayata geçirerek hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüdük. Yani milletçe hem şeytan taşladık, hem de tavafımızı yaptık" dedi.
"Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıyoruz"
Emekli aylıkları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin birlik ve beraberliğine halel getirmedik. İnsanımızın işini, aşını, istihdamını korumasını sağladık. Memurun, işçinin, emeklinin aylıklarında yüzde 50'ye varan oranlarda artışa gittik. Bu ara çıkardılar bir şey, 'emeklinin maaşlarını arttıralım.' İşte, söylüyorum yüzde 50'ye varan artışları yaptık. Emeklimizin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla tek seferlik 5 bin lira ödenmesi, bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırılması, banka promosyonlarının yükseltilmesi gibi çeşitli çözüm yollarını devreye aldık. Aylık miktarına göre 8 ila 12 bin liraya yükselen promosyon ödemeleri için kamu bankalarımız başvuruları almaya başladı. Ramazan Bayramı ikramiyesini hesaplara gelecek hafta yatıyoruz" diye konuştu.
"Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz"
Enflasyonun yılın ikinci yarısından sonra düşeceğini belirten Erdoğan, "Depremin ekonomimize yüklediği 104 milyar dolarlık ilave faturaya rağmen bu adımları attık. 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depreminin ardından inşa çalışmalarına süratle başlayarak, vatandaşlarımızı çaresiz bırakmadık. Geçen hafta kurasını çektiklerimizle birlikte yaklaşık 80 bin konutu ve köy evini depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Her ay 15-20 bin konutu tamamlayarak, yıl sonunda 200 bin konut rakamına ulaşmayı amaçlıyoruz. Depremin yıktığı şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmadan, Çorum'da da olsak, hiçbirimiz rahat edemeyiz. En büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığı konusunda da gerekli adımları atıyoruz. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin lokmasına göz diken fırsatçılarla ilgili, bakanlıklarımız denetimlerini sürdürüyor. Çorumlu kardeşlerim içlerini ferah tutsun. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün yaşandığını inşallah hep birlikte göreceğiz. Enflasyonun düşmesi demek, pastanın büyümesi demektir. Pastanın büyümesiyle imkanlarımız da genişleyecek. Bundan da 85 milyonun tamamı istifade edecek. Biz işte bunun çabasındayız, işte bunun derdindeyiz. 'Kelebek ömürlü' geçici rahatlamalardan ziyade milletimizin tüm fertlerinin refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz. Daha önce nasıl enflasyonu tek haneli rakamlara biz indirdiysek, inşallah aynısını yine biz başaracağız. Çok iyi çalışılmış ekonomi programımız ve güçlü kadromuzla, hükümet olarak ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Milletimden de bize ve ekonomi ekibimize güvenmesini istiyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM
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