Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan\'ı ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Denizli'de vatandaşlarla buluşmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda düzenlenen buluşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesinin önünde coşkulu bir kalabalığın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Osman Zolan ile birlikte halkı selamladı. Daha sonra Başkan Zolan'ın makamında ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Denizli Büyükşehir Belediyesi Şeref Defterini imzaladı.

Başkan Zolan'a başarı dileği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şeref defterine şu mesajı paylaştı: "Denizli'de bulunmaktan ve kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına Denizli'ye hizmet yolunda Yüce Mevla'dan muvaffakiyetler diliyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Zolan ve beraberindekiler ile bir süre sohbet etmesinin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Birlik ve beraberlik içinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Denizli'de ağırlamanın mutluluğunu bir kez daha yaşadıklarını belirten Başkan Zolan, kente verdiği destek ve katkılar için teşekkür etti. Denizli ziyaretinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerine de teşekkür eden Başkan Zolan, "Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin ve ülkemizin daha da ileri gitmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Denizli'mizi bir kez daha onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - DENİZLİ