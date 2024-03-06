Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bütçe imkanlarımızı zorlayarak, emeklilerimizin yükünü hafifletecek çeşitli adımları attık, atıyoruz" ifadelerini kullandı.

06.03.2024 20:24  Güncelleme: 20:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elazığ mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, enflasyonun altında ezilen emeklilere yönelik de dikkat çeken mesajlar verdi.

"İNŞALLAH DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, Emekli sandığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk. Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ OLMAYACAK GİBİ

Öte yandan emeklilere ek zam gelip gelmeyeceği konusu gündemdeyken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.

HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Meclisin muhtemelen nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve haziran sonu, temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz

Yaşam, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hüseyin Özcan: Ah be reis, verdin memura bol kepçe 8 bin. Şimdi emekliye yok para diyosun. Partinin ismi Adalet ve kalkınma partisi. Ne adalet ne kalkınma var ortada. 135 22 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Tek başına bir iktidar olsa var ya her şeyi düzeltecek. Bir türlü iktidar olamıyor. Yazık. 88 26 Yanıtla
  • selami kaçar: artık sizden birşey istemiyoruz reis artık bir akp.li olarak bu durumdan utanıyoruz şimdi kalkmış telafus edemediğimiz rakamlarla çıkıyor ahkam kesiyorsunuz ama emekliye bekle diyorsun ya adam aç aç 3 ay daha sabret diyorsunuz tabi tuzunuz kuru bu saatten sonra akp.ye oy yok 103 6 Yanıtla
  • Ziya Öner: Aman adım madım atmayın artık gidin yeter artık emekli perişan , seyyanen 8077 lira yoksa size OY'da yok hiçbir şey yok . 82 4 Yanıtla
  • erhan kocabas: Ben emekli bir vatandaş olarak yönetim ile aynı düşünüyorum; benim de gündemimde cumhur ittifakına oy vermek yok. nasıl ama.... 79 5 Yanıtla
  • bedir arslan: Allah aşkına şu emeklinin peşini bi bırakın gına geldi artık 54 8 Yanıtla
  • Büşr Çoban: Memura verdiğini emekliyle paylaştırsaydın ne aradaki bu kadar fark açılırdı nede emekli bu kadar mağdur olurdu şimdi Temmuz diyorsunuz zaten emekli temmuzda zam alacak emekliyle oynuyorsunuz ocaktada emekliye iyileştirme yapacaktınız noldu .Yalan konuşuyorsunuz .Artık inanmıyoruz. 60 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Haziran sonu temmuz bası zaten kanun gereği memura ,emekliye çalışana zam yapmanız gerekiyor.laf ebeliğinden başka birşey değil 57 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Sarayın 1 günlük masrafı 35 milyon lira. Yani erdoğan 3 bin 500 emeklinin maaşını tek başına 1 günde yiyiyor. 51 5 Yanıtla
  • Necati Kaya: Zehir zıkkım olur. 12 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
21:25 Fenerbahçe’nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı Becao tekrar sakatlandı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:22 “Dilber evin barkın yok mu“ şarkısına 1 milyon TL’lik teklif "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısına 1 milyon TL'lik teklif
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:41:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement