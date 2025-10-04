Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet
04.10.2025 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine tüm kadınları davet etti.

AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu.

ERDOĞAN'DAN GAZZE İÇİN SESSİZ ÇIĞLIK ETKİNLİĞİNE DAVET

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Etkinlik, Politika, AK Parti, 6 Ekim, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğine davet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı Kahverengi kokarca böceği mahalleyi sardı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Narin Güran cinayeti davasında 15 kişiye verilen hüküm bozuldu Narin Güran cinayeti davasında 15 kişiye verilen hüküm bozuldu
Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu İşte genç kadının yaşadığı değişim Devlet hastanesinde burun ameliyatı oldu! İşte genç kadının yaşadığı değişim
Trabzonspor, Zecorner Kayserispor’u 4-0 mağlup etti Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti
Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı Genç kadın bu kuaför deneyimini hiç unutmaz Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı! Genç kadın bu kuaför deneyimini hiç unutmaz

20:42
Galatasaray’a şok üstüne şok Direkt kırmızı yedi
Galatasaray'a şok üstüne şok! Direkt kırmızı yedi
20:31
Galatasaray’a derbide büyük şok Takımın bel kemiği sakatlandı
Galatasaray'a derbide büyük şok! Takımın bel kemiği sakatlandı
20:10
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın’ı duygulandıran pankart
Galatasaray taraftarından Sergen Yalçın'ı duygulandıran pankart
18:52
Canlı anlatım Derbide Galatasaray’a soğuk duş, kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım! Derbide Galatasaray'a soğuk duş, kırmızı kart çıktı
18:52
İsrail’in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta’ya İsrail bayrağı öptürdüler
İsrail'in alıkoyduğu gazeteci işkenceyi böyle anlattı: Greta'ya İsrail bayrağı öptürdüler
18:37
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 20:58:23. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.