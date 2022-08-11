Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

11.08.2022 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" "Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık" -"Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız"

"Hidroelektrik üretim kapasitemizi 2 buçuk kat arttırarak 110 milyar kilovatsaate çıkardık"

- "Türkiye gibi kaynakları sınırlı bir ülke için sudan elektrik üretimi sayesinde yurt içinde kalan paranın kalkınma planlarında kullanılması önemlidir"

"Ülkemizin en büyük kalkınma projesi GAP'ı hızlandırdık. GAP'ın en büyük adımlarından biri olan 8 barajdan oluşan Silvan Projesini de süratle tamamlayacağız"

" Sulama ve içme suyu olarak kullanılanlarla beraber baraj sayımız 930'u bulmuştur"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSİ Tarafından yapımı tamamlanan 34 'Hidroelektrik Santrali'nin açılış töreninde konuştu.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: 'Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi: "Büyük baş hayvanlarda da %30-35 gibi bir indirimle satışa başlayacağız" - Son Dakika
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