Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim nedeniyle 1,5 ay sonra gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar veren Erdoğan, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

"EMEKLİLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENFLASYONUN YOL AÇTIĞI SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre istihdam mevsim etkilerinden arındırıldığında 32.4 milyona ulaştı. Bizim de sorunumuz enflasyon baskısıdır. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda tavrımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

"SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK, POPÜLİST ADIMDAN UZAK DURDUK"

Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla hep birlikte iyi göreceğiz.

"ENFLASYONUN SENENİN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Uyguladığımız politikaların etkisiyle cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında yıllık cari açık 15 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda 34,6 milyar dolarlık cari fazla gerçekleşti"