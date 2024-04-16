Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar vererek, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi. Ayrıca, enflasyonun ücretli kesimlerde yol açtığı sıkıntıları bildiklerini ve popülist adımlardan uzak duracaklarını belirtti.

16.04.2024 19:58  Güncelleme: 20:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim nedeniyle 1,5 ay sonra gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar veren Erdoğan, yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

"EMEKLİLERİMİZ BAŞTA OLMAK ÜZERE ENFLASYONUN YOL AÇTIĞI SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Dün açıklanan şubat ayı rakamlarına göre istihdam mevsim etkilerinden arındırıldığında 32.4 milyona ulaştı. Bizim de sorunumuz enflasyon baskısıdır. Emeklilerimiz başta olmak üzere enflasyonun yol açtığı sıkıntıları biliyoruz. Bu konuda tavrımız enflasyonu düşürerek kalıcı refah artışını sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası enflasyonla mücadele mesajı

"SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADIK, POPÜLİST ADIMDAN UZAK DURDUK"

Seçim ekonomisi uygulamayarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Kendimiz bedel ödesek dahi ülkemize, milletimize, gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk duracağız. Bu kararlı duruşumuzun Türkiye ve Türk ekonomisi için ne kadar kıymetli olduğunu zamanla hep birlikte iyi göreceğiz.

"ENFLASYONUN SENENİN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıllık enflasyonun senenin ikinci yarısından itibaren düşüşe geçmesini bekliyoruz. Uyguladığımız politikaların etkisiyle cari açıkta daralma başladı. Ocak ayında yıllık cari açık 15 milyar dolar azaldı. Altın ve enerji hariç tutulduğunda 34,6 milyar dolarlık cari fazla gerçekleşti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek

Recep Tayyip Erdoğan, Kabine, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek - Son Dakika

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  • Ahmet Ateş: Kaç kişi inanır 22 yılda gelinen yer belli. 494 37 Yanıtla Mecoli: Ne olmuş 22 yılda gözleriniz görmüyormu daha dün çocuğunuzun babanızın cesedini hastaneden borcunuz var diye alamıyordunuz çoluk çocuğunuza SSK olsun olmasın 18 yaşına kadar bakılıyor hiç bir yerde boş alan yok isyan neyinize 129 528 Ender Kervancıoğlu: Mecoli senin gibi eski zamanı örnek verenler bi ölüp gitse artık. A Haberin VTRlerini seyredip yorum yapmakla sınırlı kafalar. 408 69
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