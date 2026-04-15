Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

15.04.2026 19:43
"Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, tüm Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" - "Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum" - "Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen, tüm Türkiye'yi derinden üzen silahlı saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, özellikle sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu elim saldırıda maalesef pırıl pırıl evlatlarımızı ve fedakar bir eğitimcimizi kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine sabır, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhal başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri, Adalet ve Sağlık Bakanlarının, yaralılara ve hadiseden etkilenenlerle ilgilenmek, acıları paylaşmak ve sürece bizzat vaziyet etmek üzere Kahramanmaraş'a intikal ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletçe hepimizin yüreğine kor bir ateş düşüren böyle bir saldırının siyasi polemiklere ve reyting kaygısına malzeme yapılmaması, vicdani olduğu kadar ahlaki bir görevdir. Acının siyaseti olmaz. Hadisenin hassasiyetine binaen başta basın mensuplarımız olmak üzere toplumun tüm kesimlerinden gerekli özeni göstermelerini rica ediyorum. Bu süreçte milletimizden yalan ve yanlış haberlere, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemelerini, ilgili kamu kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını istirham ediyorum. Evlatlarımıza, ailelerimize ve öğretmenlerimize tekrar geçmiş olsun diyorum."

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Politika, Mülkiye, Türkiye, Son Dakika

