Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Sert Uyarı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 'Kim olursa olsun hatası olan herkes cezasını alacak' dedi. Toplantıda yangına dair denetim eksiklikleri ve yapılan soruşturmalara dair bilgiler paylaşıldı.

28.01.2025 11:37
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangına ilişkin MKYK üyelerine, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kartalkaya'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise Kartalkaya'daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.

MKYK üyelerine ayva tatlısı ikramı

Kaynaklar, dönemin son MKYK toplantısının ardından MKYK üyelerine 'ayva tatlısı' ikram edildiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya Yangınına İlişkin Sert Uyarı - Son Dakika
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