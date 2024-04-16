Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan öğretmen ataması açıklaması

Mert kursun :

atayın atayın para çok 18 yaşı memur yapın staj falan gormeden

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Büşra Şen: Öğretmen atamalarının 18 yaşında yapıldığını kaç sınava girdiklerini üstüne bir de sözlü mülakata girdiklerini bilmeden yorum yapmak da ne biliyim 110 10

Anazarbus : Büşra, Büşra.. Kurt ile eşek tartışıyorlarmış. Kurt: Çimen yeşildir. Eşek: Çimen sarıdır. Sonunda konuyu orman kralı aslana anlatmışlar. Aslan kurta bir ay hapis cezası, eşeğe de özgürlük kararı vermiş. Kurt şaşkınlıkla aslana yaklaşmış ve sormuş: Hakikaten sen de çimeni sarı mı görüyorsun? Aslan: Hayır çimen yeşildir. Kurt: O halde neden bana 1 ay hapis cezası verdin? Aslan: Eşekle tartıştığın için… . Anladın sen onu 23 4