Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Vadeli Program Paylaşımı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program'a sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program'ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır" ifadeleri yer aldı.