Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon voleybolculara tebrik - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon voleybolculara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan şampiyon voleybolculara tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon voleybolculara tebrik - Son Dakika

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