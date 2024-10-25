Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni büyükelçi atamaları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarında bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı. Yayımlanan atama kararına göre, Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Metin Feyzioğlu, Slovenya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği'ne Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak, Zambiya Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Konfederasyonu Büyükelçiliği'ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu atandı.
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