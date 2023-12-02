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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin iddialı çıkış - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin iddialı çıkış

BAE dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin konuştu. İstanbul ve Ankara adaylarının belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, ''Bizleri mahcup edecek isimleri Allah'ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır.'' ifadelerini kullandı.

02.12.2023 - 13:56,  Güncelleme: 14:30
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ziyaretinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Gazeteciler özellikle İstanbul'da gösterilecek adayla ilgili Erdoğan'a sorular yöneltti. Cumhurbaşkanı ise "Çalışmalar sürüyor. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah'ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN İSTANBUL" SLOGANI HATIRLATILDI

Uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan'a, "Son grup konuşmanızda 'Yeniden İstanbul' sloganıyla İstanbul'a özel bir önem atfettiniz. Şimdi İstanbul'u yeniden kazanacak aday konusunda kafanızda herhangi bir profil şekillendi mi? Kabinenizden herhangi bir feragat söz konusu olur mu?" sorusu yöneltildi.

"BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ DİLLERDE DESTANDIR"

Cumhurbaşkanı ise bu soruyu şu şekilde yanıtlandırdı: "Ne olur ne olmaz, şimdi konuşulmaz. İstanbul'da da, Ankara'da da parti teşkilatımın içerisinde görevli olan arkadaşlarım çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmaları belli bir noktaya getirdikten, müracaat süreleri bittikten sonra biz de açıklamamızı yaparız. Şu an itibariyle bu tür açıklamayı yapmamız asla doğru olmaz. Bırakalım çalışmalar devam etsin. Belli bir noktaya gelsin. Açıkladığımız zaman da mesele bitmiştir. Hepiniz zaten bunları gayet güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah'ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bizim belediyecilik anlayışımız dillerde destandır."

Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimlere ilişkin iddialı çıkış - Son Dakika
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