Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. Zırhımızı kuşandıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır."
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Dedeağaç, Politika, Güncel, Son Dakika
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