Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. Zırhımızı kuşandıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'i bir kez daha bekletti! Rus lider hırsını elindeki not defterinden çıkardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (2)