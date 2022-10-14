Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz.

14.10.2022 12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. Zırhımızı kuşandıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır."

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dedeağaç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dedeağaç'ta, adalarda yapılanları görüyoruz. - Son Dakika
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