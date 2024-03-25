Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEM denilen yapı partiymiş gibi davranan örgüt aparatı"

Erdoğan, CHP'yi 'para sayma' görüntüleriyle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'para sayma' görüntüleri ile ilgili eleştirerek, 'Nereden geldiğini ve nereye gittiğini açıklayamadıkları para balyalarıyla 6-7 kişi bir araya gelip kule yapıyorlar. Bunun dışında gözle görünür hiçbir icraatları, eserleri yok. Bu ülkenin ana muhalefet partisi mi, yoksa gayri-meşru işler yapan bir 'kartel' mi oldukları belli değil' dedi.