Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dodurga'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dodurga'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyorum

03.07.2022 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dodurga'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yapılan seçimleri açık ara farkla, yüzde 87,02 ile kazanan AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyor, sonuçların beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm Dodurga halkına selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dodurga'da seçimi kazanan Cumhur İttifakı'mızı tebrik ediyorum - Son Dakika

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