Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai\'de yatırım şirketleri temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti. Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ederek, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini ifade etti.

13.02.2024 15:02
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.

Kaynak: AA

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