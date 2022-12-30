Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı - Son Dakika
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Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı

30.12.2022 15:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Beştepe'de görüştüğü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin doğum gününü üç hilalli pastayla kutlamıştı. İki lider arasındaki kritik zirvede seçim tarihi için ön uzlaşmaya da varıldığı ve parti kurmaylarının 30 Nisan tarihi için çalışacakları öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde seçim tarihi için 'ön uzlaşma' sağlandığı öne sürüldü. Buna göre parti kurmayları 30 Nisan için çalışacak.

ÜÇ HİLALLİ PASTAYLA KUTLADILAR

İkili dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü üç hilalli pastayla kutlamıştı. Bahçeli de Erdoğan'a 99 adet gül takdim etmişti.

KULİSLER HAREKETLENDİ

Normal tarihi 18 Haziran olan seçimin, erkene alınacağı kulislerde daha sık konuşulmaya başladı. Muhalefetse, önceden erken seçim isterken bu tavrından vazgeçti. CHP, nisandan sonra açıklanacak seçim kararını desteklemeyecek.

SEÇİM YASASI 6 NİSAN'DAN İTİBAREN UYGULANABİLECEK

AK Parti ve MHP'nin getirdiği yeni seçim yasası da 6 Nisan'dan itibaren uygulanabilecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6 Nisan'dan önce erken seçim kararı beklemediğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da seçimlerin en erken 9 Nisan, en geç 11 Haziran'a alınabileceğini yazmıştı.

PARTİ KURMAYLARI 30 NİSAN İÇİN ÇALIŞACAK

Bu açıklamaların ortasında Erdoğan ile Bahçeli dün bir araya geldi. Bu görüşmenin ana gündemini seçim tarihinin oluşturduğu ve 30 Nisan için 'ön uzlaşma'nın sağlandığı öğrenildi. DW Türkçe'den Kıvanç El'in haberine göre parti kurmayları 30 Nisan için çalışacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara kulislerinde konuşulan iddia: Erdoğan ve Bahçeli erken seçim için 30 Nisan tarihinde uzlaştı - Son Dakika
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