Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dürüstsen gel, anayasa değişikliğini yapalım (3)

'ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYIMIZ 13 MİLYON 266 BİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerde 2002 yılında 9 bin olan profesör sayısının şimdi 31 bine çıktığını hatırlatarak, "5 bin olan doçent sayımız 18 bine çıktı. Toplam akademik personel sayımız ise 70 binden 184 bine ulaştı. Türkiye 20 yılda bu hususlarla birlikte yüksek öğretimde kalitenin ve fırsat eşitliğinin artmasıyla da gözle görünür bir başarıya imza atmıştır. Ülkemizin yakaladığı başarıyı uluslararası raporlarda teyit ediyor. Burada örnek olması açısından birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Geçen hafta OECD tarafından yayımlanan bir rapora göre, Türkiye, son 20 yılda 25-34 yaş arası yükseköğretim mezun oranını yüzde 348 artırarak oran itibarıyla ilk sırada yer aldı. 20 yıl önce 18-22 yaş aralığındaki gençlerimizin yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 13 civarındayken bugün aynı rakam yüzde 45'e vardı. Sayısı 76'dan 208'e ulaşan üniversitelerimiz, ailesinin maddi durumu ne olursa olsun okumak isteyen gençlerimiz bu imkandan çoğu zaman kendi ilinde rahatlıkla faydalanabiliyor. Bunun bir sonucu olarak üniversite mezun sayımızın 2022 yılı itibarıyla toplamda 13 milyon 266 bine ulaşmasından da tabi ki iftihar ediyoruz, memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'YÜKSEKÖĞRETİMİN EKONOMİK GETİRİSİ FARK OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR'

Akademik anlamda genişlemeyi, Türkiye'nin geleceği adına büyük kazanç olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl yükseköğretimde önemli adım daha atarak baraj uygulamasını kaldırdıklarını anımsatıp, "Kısa süre önce açıklanan tercih sonuçlarıyla üniversitelerimizin kontenjanlarının yüzde 99'unun dolduğunu memnuniyetle gördük. Çok çileler çekildi, biliyoruz ama şimdi bu da aşıldı. Gençlerimizin üniversite tahsiline bu yoğun ilgisi, halkın evlatlarını ırgat olarak görmeye alışmış kimi çevreleri rahatsız ediyor. Bunun da farkındayız. Bunlar kendi tekellerinde gördükleri her imkan gibi yüksek öğrenimin de yaygınlaşmasını da içlerine sindiremiyor. Üniversite mezun sayılarının artmasıyla ilgili bir kısmı iyi niyetli ama çoğu art niyetli olarak yapılan eleştirilerin bilimsel hiçbir temeli yoktur. Yükseköğretimin ekonomik getirisi fark oluşturmaya devam ediyor" dedi.