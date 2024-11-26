Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanı Basso\'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renad-Bosso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renad-Bosso'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA
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