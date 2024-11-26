Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanı Basso\'yu kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşıldı.
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