Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elbette, enflasyonda hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız." - Son Dakika