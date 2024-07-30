Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Endonezya Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren Erdoğan, ardından Subianto ile baş başa görüşme yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.