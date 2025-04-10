Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Subianto'nun içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Subianto'ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Subianto'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Subianto, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Subianto merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Subianto, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılacaklar ve sonrasında ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı. - ANKARA