Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili bilgi aldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan'daki maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan\'daki maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması olayıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Vali Aydoğdu, kayıp kişilerin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Erdoğan, çalışmaların hızlandırılması ve tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

13.02.2024 19:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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