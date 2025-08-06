Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Bakan Mustafa Demir İçin Taziye Mesajı Yayınladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "60'ıncı hükümetimizde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevini üstlenen, 22, 23 ve 24'üncü dönem Samsun Milletvekilimiz, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak milletimize önemli hizmetlerde bulunan değerli yol ve dava arkadaşım Mustafa Demir'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhum Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Samsunlu vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.