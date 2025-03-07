Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Etiket oyunlarıyla fahiş fiyat artışlarıyla vatandaşın cebindeki paraya el uzatan bu tamahkaralara esnaf kardeşimin meydanı terk etmemesi gerekiyor"

"Esnaf, bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. Esnaf bu milletin birlik ve kardeşliğinin teminatıdır"

"Ahi ahlakına sahip olmanın sizlere kazandırdığı değerleri açgözlü ve fırsatçı esnaf ahlakından mahrum bir avuç kişinin dinamitlemesine müsaade etmemelisiniz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programında konuştu.