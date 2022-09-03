Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan 'a tek cümlemiz var, İzmir 'i unutma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, İzmir, Politika, Son Dakika

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