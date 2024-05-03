Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davasına güçlü desteğimizi her platformda açıkça ifade ettik

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin davasına verdiğimiz güçlü desteği her zeminde açıkça ifade ettik"

"Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren batılı yöneticilerin Gazze katliamlarında takındığı ikiyüzlü politikaları ise ibretle takip ediyoruz"

"Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in çıkarları çizmektedir"

"Asimilasyona karşı en büyük silahımız çocuklarımıza ana dillerini ve medeniyet değerlerini öğretmektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'nda konuştu.