Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu meseleye cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimiz çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu meseleye cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimiz çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Bu meseleye cerrah titizliğiyle vaziyet ediyor, milletimiz çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutuyoruz"
Kaynak: AA