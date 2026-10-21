Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Fon soruşturması) Gerek DDK'nın kapsamlı raporu, gerekse diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutuyla her türlü adım atılacak"
Kaynak: AA