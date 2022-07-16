Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

16.07.2022 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye- Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin 'tam açıklık' prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul'da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti" denildi.


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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüşmesinde Ukrayna tahılının ihracına yönelik planı süratle hayata geçirip küresel gıda güvenliğinde büyük...
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

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